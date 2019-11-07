مستشفى الغريفة القروي يواصل تقديم خدماته لسكان المنطقة وما جاورها

يواصل مستشفى الغريفة القروي تقديم خدماته لأكثر من 15 ألف مواطن من سكان المنطقة، كما يقدم خدماته أيضا لعدد من المناطق المجاورة على الرغم من قلة الامكانيات والدعم المقدم.

مسؤولون بالمستشفى أكدوا أن هناك نواقص كثيرة يعاني منها المستشفى سواء في المعدات والتجهيزات أو على صعيد الأطقم الطبية.

وقال مدير الشؤون الادارية والمالية بالمستشفى إن المبنى الحالي شيد قبل حوالي 23 سنة وتمت منذ فترة اضافة مبنى جديد بقدرة ستين سريرا يتبع قسم الولادة والاطفال الا أن المبنى لم يتم الانتهاء من بنائه الى الآن.

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