الوطنية لحقوق الانسان ترفض السماح بتوطين المهاجرين في ليبيا

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، عن رفضها لمذكرة التفاهم حول الهجرة غير الشرعيين التي تم المصادقة عليها بين إيطاليا والمجلس الرئاسي في سنة 2017.م

وأكدت اللجنة في بيان لها رفض أي مقترح أو مشروع أو بروتكول أو اتفاقية أو مذكرة سياسية أو قانونية يتم من خلالها أعادة المهاجرين الأفارقة إلى ليبيا أو توطينهم فيها خدمة للمصالح الاوروبية على حساب المصلحة الوطنية لليبيا.

وشددت اللجنة على موقفها الراسخ وهو عدم السماح بأي مشروع لتوطين المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء على الأراضي الليبية، وتحويل ليبيا إلى مركز احتجاز كبير للمهاجرين حمايةً لأوروبا، وكذلك لن تسمح، بإلغاء القوانين والتشريعات الليبية التي تنص على تجريم الهجرة غير الشرعية أو تدعو لاستحداث نظام اللجوء في ليبيا .

وأعربت اللجنة عن تخوّفها الكبير حيال مصير المهاجرين واللاجئين الأفارقة العائدين إلى ليبيا من أوروبا والذين لازالوا في ليبيا، وما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات جسيمة في مراكز الإيواء والاحتجاز بغرب البلاد التي تسيطر عليها جماعات مسلحة من تعذيب جسدي ونفسي وسوء المعاملة والتعنيف، بالإضافة إلى الاستغلال في الأعمال الخاصة والاتجار بهم من قبل عصابات وشبكات الاتجار بالبشر وذلك نتيجة انهيار الأمن وحالة الفوضى العارمة التي تشهدها البلاد وانعدام سيادة القانون.

وشددت اللجنة على استيائها الكبير حيال تجاهل دول الاتحاد الاوروبي للصعوبات والمخاطر والتحديات والجرائم التي يعانيها المهاجرين في ليبيا خاصة تدهور وضعية مخيمات الإيواء واستغلال المهاجرين من قبل شبكات وعصابات تجار البشر التي تنشط في غرب وجنوب البلاد، مؤكدة أنه يتوجب على دول الاتحاد الاوروبي تحمل مسؤوليتها القانونية والانسانية اتجاه معاناة المهاجرين وذلك وفقا لما نص عليه القانون الدولي الانساني والاعلان العالمي لحقوق الانسان وعدم التنصل من مسؤوليتهم وتحميل ليبيا مسؤولية هؤلاء المهاجرين القاصدين اوروبا وليس ليبيا.

وجددت اللجنة تأكيدها على أن السياسات الاوروبية منافية للقيم الإنسانية وللقانون الدولي الانساني وللقانون الدولي للجوء وستؤثر سلباً على واجبات الدول الأوروبية تجاه المهاجرين إلى أوروبا، وذلك وفقاً لما نص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث يتعين على دول الاتحاد الأوروبي ألا تغفل عن الطبيعة الإنسانية لأزمة اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا الفارين من بلاذنهم التي تنعدم فيها مقومات الحياة والفقر والبطالة وعدم الاستقرار واعمال العنف.

وذكرت اللجنة أن ليبيا ليست طرفاً في اتفاقية شؤون اللاجئين لسنة 1951 ولا البروتكول الملحق بها لسنة 1967″، وبالتالي “فإنها غير ملزمة بأي التزام ترتبه تلك الاتفاقية”.

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