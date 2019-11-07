الثني يترأس الاجتماع التمهيدي للجنة إعادة الاستقرار لمدينة درنة

ترأس رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، اليوم الاجتماع التمهيدي للجنة إعادة الاستقرار لمدينة درنة، الذي عقد في مقر ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة.

الاجتماع تم خلاله الاتفاق على إعداد الكشوفات بكافة المختنقات التي تعاني منها بلدية درنة، والمشاريع المستهدف إقامتها في البلدية باستثناء المشاريع القائمة بها الحكومة، إضافة إلى إعداد كشوفات المشاريع والمختنقات من قبل رئيس المجلس التسييري للبلدية، على أن تعتمد الميزانية التقديرية للجنة في الاجتماع القادم.

كما تم الاتفاق على تحديد جداول زمنية لتنفيذ هذه المشاريع حيث لا تتعدى مدة تنفيذ هذه المشاريع سنتين.

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