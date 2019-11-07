خارجية النواب: نتائج مؤتمر برلين لا تهمنا ولا تلزمنا

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري أن نتائج مؤتمر برلين لا تهم مجلس النواب.

وقال العقوري في تصريحات لـ”سبوتنيك” اليوم الخميس “بما أننا كمجلس نواب غير مشاركين في ذلك المؤتمر فنتائجه لاتهمنا ولا تلزمنا على اعتبار أنها تجاوز لإرادة الليبيين وللجسم السياسي الشرعي الذي يمثلهم، فنحن نرى بأنه كان على المؤتمر أن يضع في اعتباره وجهات نظر الليبيين واستشارتهم في أنسب الحلول وخاصة السلطة الشرعية، أما سياسة فرض الحلول من الخارج فهو سيناريو تم تجريبه سابقًا ولا تجعلنا نتفاءل بنجاح المؤتمر”.

وأعرب العقوري عن ترحيبه بدور ألمانيا للمساعدة في حلحلة الأزمة الراهنة، مبينا أن الدبلوماسية الألمانية عرفت بنزاهتها وعدم انحيازها لطرف ما”، مضيفا أن المجلس خاطب ألمانيا وعلى أعلى المستويات لتقديم دعم ولعب دور أكبر لكن المجلس لم يتلقى “ردودًا إيجابية، ويبدو أن ليبيا ليست على أولويات صانعي السياسية الأوروبية إلا فيما يتعلق بالقضايا العاجلة التي تؤثر على الأوربيين وأبرزها أزمة الهجرة، فعلى ما يبدو أن هناك غياب لسياسة أوروبية موحدة اتجاه الأوضاع في ليبيا وبهذا الصدد كنا نأمل في أن يلعب الاتحاد الأوروبي دوراً في توافق دولة الأعضاء حول سبل دعم بلادنا في هذه الفترة”.

وحول دور البعثة الأممية أكد العقوري أن البعثة الأممة “فشلت في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية الذي نص عليه الاتفاق السياسي في الصخيرات عام 2015م، وجعل من حكومة الوفاق رهينة للمجموعات المسلحة في مدينة طرابلس”، موضحا أن “بعثة الأمم المتحدة تحتاج إلى تطوير أدائها من خلال إيجاد أفكار واستراتيجيات جديدة وتقييم التجارب السابقة وكذلك ضرورة الحصول على دعم أكبر من مجلس الأمن” وعليها أيضا أن “تعمل من خلال شركائها الدوليين على بناء المؤسسات السياسية في ليبيا ورفع كفاءة الإدارات الليبية لتتمكن أي سلطة منتخبة مستقبلا من أداء واجباتها” بالإضافة إلى حاجة البعثة لتطوير كادرها الفني والتركيز على ملفات هامة مثل المساعدة على إيجاد آلية لتوزيع الثروات والخدمات بين الليبيين بعدالة.

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