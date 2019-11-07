السفير الأميركي ونائبه يلتقيان رئيس المجلس الأعلى للدولة

التقى سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأميركية جوشوا هاريس، اليوم الخميس رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وقالت السفارة الأميركية لدى ليبيا عبر حسابها على «تويتر» إن اللقاء خصص «لمناقشة أهمية إشراك جميع الأطراف في الجهود المبذولة للعودة إلى العملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة».

ويأتي اللقاء في إطار الاجتماعات والمشاروات التي يجريها السفير الأميركي مع الأطراف الليبية من أجل حث الجميع على العودة للعملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

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