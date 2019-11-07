ورشة عمل لتعزيز مشاركة المرأة السياسية في تراغن

انطلقت داخل قاعة النخيل في تراغن ورشة عمل لتعزيز مشاركة المرأة في السياسة

وشملت الورشة في محاورها التعريف بالمناصرة والتخطيط للمناصرة وآلية مناصرة المرأة للمرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعدد من القضايا المحلية والوطنية للمرأة في ليبيا.

وأقيمت الورشة برعاية منظمات دولية ومؤسسات وطنية وبتنظيم من جمعية حرائر تراغن وبحضور عدد من الناشطات ومنتسبات جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في بلدية تراغن ونازحات بلدية مرزق. الهدف من الورشة إثراء الثقافة السياسية لشريحة النساء من أجل مشاركة إيجابية ودور فاعل .

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