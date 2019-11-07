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ورشة عمل لتعزيز مشاركة المرأة السياسية في تراغن

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت داخل قاعة النخيل في تراغن ورشة عمل لتعزيز مشاركة المرأة في السياسة

وشملت الورشة في محاورها التعريف بالمناصرة والتخطيط للمناصرة وآلية مناصرة المرأة للمرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعدد من القضايا المحلية والوطنية للمرأة في ليبيا.

وأقيمت الورشة برعاية منظمات دولية ومؤسسات وطنية وبتنظيم من جمعية حرائر تراغن وبحضور عدد من الناشطات ومنتسبات جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في بلدية تراغن ونازحات بلدية مرزق. الهدف من الورشة إثراء الثقافة السياسية لشريحة النساء من أجل مشاركة إيجابية ودور فاعل .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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