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اتهامات تلاحق الحكومة الكندية في قضايا فساد مع القذافي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف المسؤول التنفيذي السابق في شركة SNC-Lavalin الكندية رياض بن عيسى أن الشركة لجأت للحكومة الكندية برئاسة جاستن ترودو لمحاولة التسوية في قضايا الفساد قبل أن تصل إلى المحكمة.

وأشار بن عيسى في جلسة استجوابه في القضية أن الشركة بعد أن تكبدت خسائر فادحة في مشروع النهر الصناعي، لتثبيت البنية التحتية وإيصال المياه للمدن الساحلية لجات إلى الساعدي القذافي لتسوية المشكلة التي وقعت بها ثم استنفذت كافة السبل حتى وصلت إلى الحكومة الكندية لمساعدتها في استرداد أموالها من الساعدي القذافي.

وادعى بن عيسى أثناء استجوابه يوم الأربعاء خلال محاكمة نائب الرئيس التنفيذي السابق سامي بباوي للاحتيال والفساد أن تورط الحكومة الكندية احتمال قوي لمساعدة بباوي آنذاك .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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