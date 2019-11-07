اتهامات تلاحق الحكومة الكندية في قضايا فساد مع القذافي

كشف المسؤول التنفيذي السابق في شركة SNC-Lavalin الكندية رياض بن عيسى أن الشركة لجأت للحكومة الكندية برئاسة جاستن ترودو لمحاولة التسوية في قضايا الفساد قبل أن تصل إلى المحكمة.

وأشار بن عيسى في جلسة استجوابه في القضية أن الشركة بعد أن تكبدت خسائر فادحة في مشروع النهر الصناعي، لتثبيت البنية التحتية وإيصال المياه للمدن الساحلية لجات إلى الساعدي القذافي لتسوية المشكلة التي وقعت بها ثم استنفذت كافة السبل حتى وصلت إلى الحكومة الكندية لمساعدتها في استرداد أموالها من الساعدي القذافي.

وادعى بن عيسى أثناء استجوابه يوم الأربعاء خلال محاكمة نائب الرئيس التنفيذي السابق سامي بباوي للاحتيال والفساد أن تورط الحكومة الكندية احتمال قوي لمساعدة بباوي آنذاك .

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