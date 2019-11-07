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“حب الجنوب” تصل إلى تراغن

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استضافت منطقة الجبار بتراغن ملحمة حب الجنوب التي يقوم عددٌ من المؤسسات المدنية والأهلية بتنظيمها في عدة مناطق في الجنوب برعاية من المجلس البلدي بالمنطقة ورعاية أهالي المدينة.

وجاءت استضافة الملحمة في تراغن بعد نجاحها في منطقتي معفن وبندليف لتنطلق النسخة الثالثة منها في المدينة.

وتشتمل الملحمة عروضا غنائيةٌ ولوحات تراثيةٌ، في محاكاة لمحبة الوطن وتدعو إلى نبذ الفرقة والمصالحة بين أبناء الوطن من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وتحث هذه الفعاليات على التمسك بالتراث والعادات والتقاليد باعتبارها تمثل الهوية المحلية الوطنية الأصيلة لأبناء ليبيا وتحديدا أبناء الجنوب .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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