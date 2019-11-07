“حب الجنوب” تصل إلى تراغن

استضافت منطقة الجبار بتراغن ملحمة حب الجنوب التي يقوم عددٌ من المؤسسات المدنية والأهلية بتنظيمها في عدة مناطق في الجنوب برعاية من المجلس البلدي بالمنطقة ورعاية أهالي المدينة.

وجاءت استضافة الملحمة في تراغن بعد نجاحها في منطقتي معفن وبندليف لتنطلق النسخة الثالثة منها في المدينة.

وتشتمل الملحمة عروضا غنائيةٌ ولوحات تراثيةٌ، في محاكاة لمحبة الوطن وتدعو إلى نبذ الفرقة والمصالحة بين أبناء الوطن من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وتحث هذه الفعاليات على التمسك بالتراث والعادات والتقاليد باعتبارها تمثل الهوية المحلية الوطنية الأصيلة لأبناء ليبيا وتحديدا أبناء الجنوب .

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