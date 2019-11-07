لجنة إعادة استقرار درنة تبحث احتياجات المدينة

عقد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الخميس الاجتماع التمهيدي للجنة إعادة الاستقرار في مدينة درنة التي تشكلت بموجب قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رقم 68 لسنة 2019.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة خلص إلى الاتفاق على إعداد الكشوفات بكافة المختنقات التي تعاني منها بلدية درنة، والمشاريع المستهدف إقامتها في البلدية باستثناء المشاريع القائمة بها الحكومة عبر وزارتها ومؤسساتها وهيئاتها بقيمة 18 مليون دينار.

وتم الاتفاق على إعداد جداول زمنية لتنفيذ المشاريع على ألا تتعدى الفترة الزمنية سنتين، وأن تعتمد الميزانية التقديرية للجنة الاجتماع القادم.

وتضم لجنة إعادة استقرار المدينة في عضويتها وفقا للقرار محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري ورئيس المجلس التسييري لبلدية درنة عبد المنعم الغيثي.

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