مركز بنغازي الطبي يحتفي باليوم العالمي للفيزياء الطبية

نظم قسم الأشعة للفيزياء الطبية بمركز بنغازي الطبي برنامجا علميا حول اليوم العالمي للفيزياء الطبية بمشاركة الجمعية الليبية للفيزياء الطبية.

ويهدف البرنامج لدعم الطاقات الشابة بقسم الأشعة بالمركز، ولتعزيز خبراتهم في مجال التشخيص للأقسام التشخيصية والعلاجية، ولتحسين العمل على أكمل صورة إضافة إلى وضع بصمة عامة لليوم العالمي ليعرف المواطن قيمة الأشعة والأضرار الناجمة من الاستعمال الخاطئ لها والفوائد التي يستفاد منها.

وتعد الأشعة سلاحا ذا حدين إذ إنها تساعد في التشخيص والعلاج ولكنها فيما لو استخدمت بطريقة خاطئة فستكون لها نتائج سلبية وخيمة على المريض وقد حددت المنظمات الدولية نسبة معينة لضمان الأمان بالنسبة للمرضى والكوادر الطبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية