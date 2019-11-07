«داخلية الموقتة» تؤكد استعدادها لتأمين العملية الانتخابية للمجالس البلدية

أكد وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، استعداد الوزارة والأجهزة الأمنية التابعة لها لتأمين العملية الانتخابية الخاصة بالمجالس البلدية في المناطق التابعة لسيطرة الحكومة المقرر تنظيمها خلال الفترة المقبلة.

جاء تأكيد المستشار إبراهيم بوشناف خلال اجتماعه، اليوم الخميس، مع رئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية المكلفة من الحكومة الموقتة جمال عبدالشفيع علي، ومقرر اللجنة عبدالعزيز محمود، بحضور مدير الإدارة العامة للعلاقات والتعاون الدولي العميد بوعجيلة الزايدي.

وأوضحت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة في منطقة قرنادة شرق البلاد خصص لبحث آليات تأمين انتخابات المجالس البلدية وآليات الشروع في العملية الانتخابية في مختلف البلديات الخاضعة لسيطرة الحكومة الموقتة.

وأضافت الوزارة أن المستشار إبراهيم بوشناف أكد خلال اللقاء ترحيبه بهذه الخطوة، مؤكدا استعداد وزارة الداخلية لتأمين العملية الانتخابية على أكمل وجه، ووضع التصور اللازم لآليات تأمين هذه الانتخابات في البلديات المستهدفة.

وأشارت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة إلى أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على «البدء الفوري في تأمين الفريق الإعلامي للجنة، والذي سيشرع في إطلاق البرنامج الإعلامي وورش العمل التعريفية بعمل اللجنة وآلية الانتخابات».

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كان رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني أذن أمس الأربعاء للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التي شكلتها الحكومة بمباشرة مهامها والشروع في إجراء انتخابات أول بلدية خلال الأيام القليلة المقبلة.

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