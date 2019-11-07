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حملة نظافة واسعة في سمنو

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأت في منطقة سمنو حملة نظافة واسعة شملت الشوارع والأرصفة وتجمعات النفايات داخل المدينة .

وجاءت هذه الحملة بعد أن أطلق مكتب النظافة والخدمات العامة فرع البوانيس بالتعاون مع عدد من الشباب المتطوع حملة نظافة واسعة للمدخل الرئيسي لمنطقة سمنو من أجل المظهر العام والحفاظ على صحة المواطن.

وشملت الحملة تنظيف القمامة والأتربة المتراكمة على الأرصفة وجانبي الطرقات، وحملة تشجير وزراعة أشجار الزينة، وطلاء للأرصفة وتعشيب المسطحات الترابية، وتركيب صناديق مخصصة للقمامة على جانبي الطريق

ومن المقرر أن تنطلق حملاتٌ مماثلةٌ لمداخل ومخارج منطقتي الزيغن وتمنهنت خلال الأيام القادمة.

وتعكس هذه المبادرة أهمية تعاون المواطنين مع مكتب النظافة للقيام بمهامه على أكمل وجه لإظهار المنطقة بالمظهر اللائق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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