دبلوماسي ألماني: محور المفاوضات في برلين سيكون حول قطع طريق التدخل التركي في ليبيا

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالحزب الاشتراكي الألماني والدبلوماسي السابق فريدريس فون، إن الهدف من مؤتمر برلين هو وقف إهدار الوقت بالتفاوض مع طرف لن يضع حدا للأزمة، كونه المستفيد من الوضع، مشيرا إلى حكومة الوفاق وما تتلقاه من دعم تركي، موضحا أن من مصلحة أنقرة أن تلوي ذراع أوروبا وأن تهدد حدودها بالمهاجرين، حسب قوله.

وتابع: “إن استمرار الأزمة الليبية أو بالأحرى حالة الفوضى الضاربة في البلاد أمراً بات غير مقبول، واستمرار التفاوض التقليدي مع الأطراف المتنازعة مضيعة للوقت قد تؤدي لتهديد الأمن الأوروبي”

وأضاف فريدريس في تصريحات صحفية، أنه ستتم دعوة جميع الأطراف للحوار في مؤتمر برلين، تحت رعاية الأمم المتحدة والوساطة الأوروبية، وأن محور المفاوضات سيكون قطع طريق التدخل التركي في ليبيا ووقف تمدد الجماعات الإرهابية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا