موسم توعوي حول المخاطر الصحية بالزنتان

أقام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالزنتان محاضرة توعوية تمحورت حول المخاطر الصحية التي يتعرض لها الليبيون نتيجة استهلاك مواد مضرة.

وانطلق البرنامج تحت عنوان كيف نحافظ على سلامة صحتنا الجسدية والنفسية وتركز حول المخاطر التي يتعرض لها المجتمع الليبي وانتظم بمدرسة الميراد الدولية للتعليم الحديث بالزنتان.

واستهل المركز نشاطه بالوسط الطلابي بالمؤسسات التعليمية بالزنتان من خلال إلقاء محاضرة لطلبة مدرسة الميراد الدولية تمحورت حول مخاطر الأغذية التي تتعارض مع المواصفات القياسية الليبية

وتم ذلك بمشاركة محاضرين عن مديرية أمن الزنتان ممثلة في قسم العلاقات العامة ومكتب مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

وسيواصل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية تغطية كافة المؤسسات التعليمية ضمن خطته للعام 2019 و 2020 حسب تصريح مسؤولين عنه.

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