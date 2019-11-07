كتيبة 160 مشاة تضبط ثلاث حافلات تنقل مهاجرين غير شرعيين بين تمنهنت وسبها

أخبار ليبيا24

ذكرت الكتيبة 160 مشاة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة أن إحدى دورياتها ضبطت أمس الأربعاء عدد ثلاث حافلات تنقل مهاجرين غير شرعيين أثناء قيامها بإحدى الدوريات.

وأوضح المكتب الإعلامي للكتيبة عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أنه أثناء تأمين الطريق الرابط بين بلدة تمنهنت ومدينة سبها تم ضبط الحافلات التي تنقل المهاجرين من الجفرة.

وأكد المكتب الإعلامي في الكتيبة استمرار الدوريات بالتعاون مع شرطة قسم النجدة في مديرية أمن سبها.

ونشر المكتب الإعلامي صورًا لتأمين جزيرة فندق القلعة المعروفة بجزيرة “طارق بن زياد” وسط مدينة سبها.

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