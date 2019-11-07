موسكو تنفي وجود مقاتلين روس في ليبيا

نفت وزارة الخارجية الروسية ما تردد من أنباء بشأن بوجود عشرات المقاتلين الروس في ليبيا

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في تصريح صحفي “أرفض بشكل قطعي مثل هذه المزاعم” مردفا “نحن نعمل من أجل تحقيق التسوية في ليبيا، وندعم الجهود في هذا الاتجاه بما في ذلك على خط الأمم المتحدة”.

وأضاف ريابكوف “نحن في حوار مع الذين يؤثرون بطريقة أو بأخرى على الوضع، ولا نرى أساسا لمثل هذه المزاعم، لكن هذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها وسائل إعلام أميركية أنواعا مختلفة من الخرافات والشائعات الخبيثة والافتراءات الموجهة ضدنا”.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قالت الثلاثاء، إن نحو 200 من المقاتلين الروس وصلوا إلى ليبيا خلال الأسابيع الستة الماضية، ومن بينهم قناصة.

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