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موسكو تنفي وجود مقاتلين روس في ليبيا

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

نفت وزارة الخارجية الروسية ما تردد من أنباء بشأن بوجود عشرات المقاتلين الروس في ليبيا 

 وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في تصريح صحفي “أرفض بشكل قطعي مثل هذه المزاعم” مردفا “نحن نعمل من أجل تحقيق التسوية في ليبيا، وندعم الجهود في هذا الاتجاه بما في ذلك على خط الأمم المتحدة”.

وأضاف ريابكوف “نحن في حوار مع الذين يؤثرون بطريقة أو بأخرى على الوضع، ولا نرى أساسا لمثل هذه المزاعم، لكن هذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها وسائل إعلام أميركية أنواعا مختلفة من الخرافات والشائعات الخبيثة والافتراءات الموجهة ضدنا”.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قالت الثلاثاء، إن نحو 200 من المقاتلين الروس  وصلوا إلى ليبيا خلال الأسابيع الستة الماضية، ومن بينهم قناصة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • الخوان يتنفسون الكذب فلم يثبت وجود اسير واحد من الروس ولم يتم عرض اى جثة لاحد منهم لانه فنكوش لا وجود له بينما عرض الجيش الوطنى مرتزقة من تشاد تقاتل مع جويلى وامسك اهالى السراج احد المرتزقة من تشاد يحمل سلاح واعترف بتبعيته لجويلى وراينا اسر طيار امريكى سلمه الجيش الوطنى للامريكان وراينا صور لهويات جنود اتراك اصيبوا فى المعارك فالادلة قطعية على استعانة مليشيات السراج بمرتزقة ضد الجيش الوطنى دفع لهم اجرهم من ثروة ااشعب الليبى

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