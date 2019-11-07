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«الجيش الوطني» الليبي يعلن انسحاب «عدد كبير» من قوات الوفاق بطرابلس

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الشرق الاوسط
صحيفة الشرق الاوسط
مصدر الخبر / صحيفة الشرق الاوسط

خفت نسبياً حدة القتال، الذي دخل شهره الثامن على التوالي في العاصمة الليبية طرابلس، لكن «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، اتهم القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، التي يترأسها فائز السراج، بالاستعانة بـ«إرهابيين»، معلنا «انسحاب عدد كبير من الميليشيات المسلحة» أمام ضرباته، فيما نفت روسيا إرسال مرتزقة إلى ليبيا..

حيث أعلن اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني، انسحاب عدد كبير من عناصر المجموعات الإرهابية ومسلحي الميليشيات الموالية لحكومة السراج من عدة مناطق في محيط العاصمة طرابلس، تحت وقع ضربات الجيش، الذي قال إن سلاحه الجوي «يسيطر على كامل المنطقة الممتدة من سرت حتى رأس أجدير عند الحدود الليبية – التونسية».
وهدد المسماري في مؤتمر صحافي، عقده الاربعاء في مدينة بنغازي (شرق)، بالرد الفوري على أي تهديد أمني في هذه المنطقة، لافتا إلى أن مدينة مصراتة، المعقل الرئيسي المعارض للجيش، تحت عمليات الاستطلاع المستمرة.
كما أوضح المسماري أن سلاح الجو نفذ ضربة على منطقة أبو معاذ بمدينة غريان، استهدفت تمركزا مسلحا توجد به دبابتان وعربات عسكرية من نوع غراد، ونجم عنها إصابة تسعة مسلحين، كما تم شن ضربات جوية أخرى في مواقع غرب العزيزية، مؤكدا «استعانة الميليشيات المسلحة بعناصر إرهابية من تنظيمات متطرفة للقتال إلى جانبها في المعارك، التي تستهدف تحرير العاصمة طرابلس».
إلى ذلك، نفت روسيا على لسان نائب وزير خارجيتها سيرغي ريباكوف، تقارير صحافية أميركية وغربية بشأن وجود مرتزقة روس في ليبيا.
واعتبر ريباكوف في تصريحات لوسائل إعلام روسية، نقلتها الوكالة الفرنسية، أن «ما يشاع عن وصول 200 قناص روسي إلى ليبيا مؤخرا للالتحاق بمعارك العاصمة طرابلس، مزاعم لا صحة لها»، مؤكدا في المقابل أن بلاده، التي تدعم الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية في ليبيا، «تسعى لتحقيق ذلك».

عن مصدر الخبر

صحيفة الشرق الاوسط

صحيفة الشرق الاوسط

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تعليقات

  • اتمنى ان تستغل هذه السيطرة الجوية فى استهداف قادة المليشيات الارهابية واجتماعاتهم وموكب سياراتهم والاعلان عن مكافأة لمن يرشد عن تحركاتهم فالاقضل ان يتم قتل قيادات الارهاب اهم من الشباب الضال المغرر به على الجبهات ويحارب جيش باده عيب عليهم ذلك

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  • المفروض ان من يحرض على قتال الجيش الوطنى يتم اجباره على تنفيذ ما يطلبه فى محاور القتال فنرى المشرى ومجلسه الاعمى ومجلس نوام طرابلس المزوى فهم يريدون حكومة حرب ليبدأوا بانفسهم واولادهم ليكونوا فى الصفوف الامامية للقنال ويتبرعوا بما نعبوه من اموال للمجهود الحربى !!!

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  • من فر من بنغازى ودرنة والجنوب سيفر حتما من طرابلس امام قسورة قائد الجيش الليبى الوطنى يفر امامهم حمير الاخوان كما ورد فى القرآن الكريم كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة . اى حمير مخططة تفر امام الاسد

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