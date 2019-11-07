ليبيا وفرنسا توقعان مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني

ناقش وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اليوم الخميس مع السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، اليات التعاون بين البلدين وتحديدا في مجال السلامة الوطنية.

جاء ذلك خلال لقائهما بمقر السفارة الفرنسية بالعاصمة التونسية حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة السلامة الوطنية ووزارة الداخلية الفرنسية، في مجال التدريب على الإطفاء والسلامة المدنية، والإنقاذ، وعدد من المجالات الأمنية الأخرى.

وافتتح الملتقي الفرنسي الليبي في مجال الدفاع المدني بحضور العديد من الشركات الفرنسية العالمية المختصة في مجال إصدار الجوازات والبطاقات الشخصية والطائرات والدفاع المدني والمستشفيات الميدانية.

وعلى هامش الملتقي عقد اجتماع مع الشركات الفرنسية لتبادل الخبرات والتجارب الأمنية.

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