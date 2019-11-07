داخلية المؤقتة تبحث تأمين الانتخابات البلدية

التقى وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف اليوم الخميس مع رئيس اللجنة المركزية للانتخابات جمال عبدالشفيع علي، ومقرر اللجنة عبدالعزيز محمود.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة في منطقة قرنادة بحث تأمين انتخابات المجالس البلدية وآليات الشروع في العملية الانتخابية.

وكان رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أذن الأربعاء للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بالشروع في الانتخابات البلدية.

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