الثني يبحث مع آمر كتيبة “سبل السلام” الوضع الأمني في بلدية الكفرة

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني مع آمر كتيبة سبل السلام الكفرة عبدالرحمن هاشم الوضع الأمني في البلدية والمناطق المجاورة لها.

وشدد الثني خلال الاجتماع في مقر رئاسة مجلس الوزراء على ضرورة المحافظة على سيادة الدولة الليبية واستتباب أمنها.

وأكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة تقديمه كل الدعم للكتيبة لتقوم بدورها المنوط بها في أمن الوطن والمواطن.

وبحث الاجتماع أوجه الدعم الحكومي للكتيبة بالإمكانيات المطلوبة لضمان استتباب الأمن والمجاهرة به في تلك المناطق.

واستعرض آمر الكتيبة عمليات تأمين الحدود الليبية مع كل من مصر – وتشاد – والسودان، لافتا إلى أنها تسير على ما يرام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24