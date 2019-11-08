اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بهذه المحاور

أفادت مصادر محلية أن الاشتباكات المسلحة تجددت بمحاور القتال في هذه الاثناء بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق.

وأشارت المصادر إلى أن محاور مدينة العزيزية والساعدية والمطار وطريق المطار ومنطقة الاصفاح وخلة الفرجان تشهد اشتباكات قوية بالاسلحة الثقيلة.

وبحسب شهود عيان فإن قذائف الاسلحة الثقيلة تدوي في الساعدية والعزيزية ويسمع صداها في كل مدن وقرى مدينة ورشفانة .

وخفت نسبياً حدة القتال بالمحاور مع حفاظ الطرفين لمواقعهم وعمليات كر وفر في محوري الخلاطات ووادي الربيع، ودخلت المعارك شهرها الثامن على التوالي في العاصمة طرابلس من اطلاق الجيش الوطني عملية طوفان الكرامة.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي