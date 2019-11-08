بريطانيا: يجب العودة إلى المسار السياسي لإنهاء القتال في طرابلس

التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري الخميس في تونس القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى ليبيا فلور ويلسون.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن الدبلوماسية البريطانية أعربت خلال اللقاء عن تفاؤلها بمؤتمر برلين المقرر عقده لبحث الأزمة الليبية، مؤكدة على ضرورة العودة إلى المسار السياسي وإنهاء الأعمال العدائية على العاصمة طرابلس.

من جانبه أكد السفير الألماني لدى ليبيا “أوليفر أوفتش” خلال لقائه المشري تواصل الاستعدادات لعقد مؤتمر برلين بشأن ليبيا مشيرا إلى أهمية وضع خطوط حمراء يحظر تجاوزها من أي من الأطراف بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

وشدد السفير الألماني خلال اللقاء على ضرورة وقف التدخلات الأجنبية السلبية في ليبيا تمهيداً لوقف الأعمال القتالية بين الأطراف الليبية.

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