المشري يلتقي سفراء أمريكا والصين وألمانيا وبريطانيا في تونس

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، كل من السفير الأمريكي لدى ليبيا، والقائمة بأعمال المملكة المتحدة، والسفير الصيني، والسفير الألماني.

وتطرق اللقاء الذي عُقد في العاصمة التونسية، للأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا، في ظل ما تشهده العاصمة من عمليات عسكرية.

كما ناقش اللقاء بحث إمكانية وقف التدخلات الأجنبية السلبية في الملف الليبي، وأهمية مشاركة جميع الأطراف في الجهود المبذولة للعودة إلى العملية السياسية.

وأبدى المشري استيائه لاستخدام طائرات مُسيّرة صينية الصنع في العمليات التي تشهدها طرابلس.

وأكد سفير جمهورية الصين الشعبية، وانغ تشيمين، أن بلاده تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة الشركات المسؤولة عن وصول الطائرات ومشاركتها في الصراع الدائر في ليبيا.

وعبرت القائمة بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا، خلال اللقاء المشترك، عن تفاؤلها بمؤتمر برلين، مؤكدة على ضرورة العودة إلى المسار السياسي وإنهاء الأعمال العدائية على العاصمة طرابلس.

وأشار السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتش، أن الاستعدادات لعقد مؤتمر برلين المرتقب متواصلة، وأهمية وضع خطوط حمراء يحظر تجاوزها من أي من الأطراف، مشددا على ضرورة وقف التدخلات الأجنبية السلبية تمهيداً لوقف الأعمال القتالية بين الأطراف الليبية.

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