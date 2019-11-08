تعليم الوفاق: لجان مختصة تدرس مقترحات زيادة رواتب موظفي القطاع العام

أكد وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق محمد أبوبكر ، أن مسيرة تطوير التعليم متواصلة، وأن المرحلة المقبلة تعكس الطموحات الوطنية والتربوية للوزارة.

ونوّه وكيل وزارة التعليم، في تصريحه للصحفيين، على هامش اعتماد كل من نتيجة الشهادة الثانوية الدور الثاني وتنسيب الطلاب للمؤسسات التعليمية، أن هناك لجان مختصة تدرس حاليا في مقترحات زيادة رواتب موظفي القطاع العام ، وبين أن وزارة التعليم على تنسيق دوري ومستمر معها.

وحول علاوة الحصص، أوضح أبوبكر، أن أغلب مراقبات التعليم قد وصلت القيم المالية لعلاوة الحصص إلى حساباتها، مضيفا أن هناك مناطق أخرى ستصلها القيم المالية، في فترة قريبة جدا.

وأشار وكيل وزارة التعليم، أن هناك مقترح يدرس حاليا حول إدخال القيمة المالية لعلاوة الحصص من ضمن الرواتب الشهرية للمعلمين والمعلمات.

وأضاف محمد أبوبكر، أن معظم المدارس في عدة مراقبات تعليمية قد دخلت أسبوعها الدراسي الرابع، وأن وزارة التعليم على تواصل يومي مع كافة المراقبات التعليمية، بما فيها المراقبات التعليمية بالمنطقة الجنوبية، لإعادة فتح أبواب المدارس وخاصة بعد الانطلاق في دراسة مقترحات زيادة الرواتب لجميع موظفي القطاع العام.

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