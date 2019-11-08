مدير أمن طرابلس يشدد على ضرورة الضبط والربط

شدد مدير مديرية أمن طرابلس العميد أسامة عويدان، على ضرورة الضبط والربط، ورفع أقصي درجات الاستعداد واليقظة ورفع الحس الأمني ومعاملة المواطنين معاملة حسنة لإظهار الصورة المثلى لرجال الامن والشرطة.

وجاء هذا خلال الجولة التفقدية التي قام بها مدير أمن طرابلس، رفقة عدد من الضباط، لعدد من مراكز الشرطة بالعاصمة طرابلس، ووحدة مرور طرابلس المركز، مساء يوم أمس الخميس.

وتأتي الجولة التفقدية، للوقوف على سير العمل الأمني داخل هذه المراكز والجهود التي يبذلها رجال الشرطة في الحفاظ على الامن والاستقرار داخل العاصمة والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية