المعداني يبحث ملف مكافحة الليشمانيا داخل البلدية

عقد عميد بلدية سرت، مختار المعداني، اجتماعا مع عميد كلية الطب البشري بجامعة سرت وبحضور منسق البرنامج الوطني لمكافحة مرض اللشمانيا بمنطقة سرت الدكتور استشارى الأمراض الجلدية.

وأوضح مكتب الإعلام بالبلدية، إن الاجتماع بحث ملف مكافحة مرض اللشمانيا بالمنطقة وكيفية سبل علاجة ومكافحة المرض وخاصة بعد أن تم توفير الادوية الخاصة بالمرض.

وتطرق الاجتماع المشترك، إلى التجهيزات للمؤتمر العلمى الرابع الليبى، حول مكافحة العدوى الدى تحتضنة مدينة سرت في شهر ديسمبر المقبل.

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