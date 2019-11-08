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مركز الرقابة يطالب بضرورة التأكد من العلامات التوضيحية على السلع قبل شرائها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بليبيا، المواطنين من ضرورة التأكد من وجود العلامات التوضيحية على السلع الغذائية، “الصلاحية، الإنتاج ، المكونات ، بلد الصنع” المدونة على العلب والمنتجات.

وأوضح المركز، في حالة عدم وجود العلامات التوضيحية على السلع، يعتبر المنتج مخالفا و غير مطابق للمواصفات القياسية الليبية، و التي تحمل رقم 2003/53 عدم كتابة البيانات التوضيحية.

وأعطى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بليبيا، مثالا في توضيحه للمواطنين، منتجًا لعبلة تونة، تُباع في الأسواق الليبية، ولا يوجد لها أي علامات توضيحية، إضافة أن العلبة يظهر عليها علامات الصدأ، وهو مخالف للمواصفات القياسية الليبية المعتمدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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