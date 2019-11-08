المركز الوطني لمكافحة الأمراض يفتتح فرعه الجديد ببلدية سوق الجمعة

افتتح المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فرعه الجديد بمنطقة سوق الجمعة، بطريق الشط، لتقديم الخدامت الصحية لأهالي المنطقة.

وأوضحت البلدية، أن عملية افتتاح المقر الجديد، تأتي بعد الجهود التي بذلتها البلدية، طيلة 3 سنوات.

وأشارت البلدية، إن أهمية أهمية هذا الفرع، تكمن في أنه سيكون دعامة أساسية في تحسين الخدمات الصحية بالبلدية بتقديمه لخدمات لم تكن متوفرة بها، ومن بينها،عيادة السكري ومكافحة السمنة مع توفر جهاز InBody الحديث لقياس مكونات الجسم، عيادة الجلدية واللشمانيا، العيادة النفسية ومكافحة الإدمان،عيادة طب السفر وتطعيمات المسافرين،

عيادة الكشف الطوعي والمشورة لمرضى الإيدز والتهاب الكبد، مع تقديم النصيحة الطبية العلمية بخصوص الزواج في هذه الحالات، عيادة الامراض الصحية والدرن مع توفر خدمات الأشعة، وعيادة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم عند النساء، مع توفر جهاز الموجات فوق الصوتية ثلاثي الابعاد.

وأضافت بلدية سوق الجمعة، أنه سيتم قريبا تركيب جهاز “الماموقرام” الخاص بالكشف عن سرطان الثدي، إضافة إلى توفير خدمات استخراج البطاقات الصحية فور استكمال تجهيز المختبر الطبي بالمركز.

ولفتت البلدية أن الفرع الجديد، سيوفر أيضا دورات تدريبية للعاملين في القطاع الصحي بالبلدية دعماً لتطوير المهني المستمر ورفع الكفاءة، إضافة مقر لت”القناة الصحية 89.1 FM والتي باشرت يوم أمس بثها.

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