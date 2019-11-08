وصول الكتاب المدرسي لمخازن التعليم ببلدية زليتن

أفاد مدير المخازن ببلدية زليتن عبدالسلام هلاش، وصول الكتاب المدرسي للمخازن، وأن عملية وصوله تسير بشكل سلسل بدون عراقيل أو مشاكل.

وأشار هلاش في تصريحه لمكتب الإعلام بالبلدية، أن عملية تسليم الكتاب المدرسي على المدراس، تتم عبر إحالة الإحصائيات بعدد الطلاب مرفقة بالأرقام الوطنية.

أوضح مدير المخازن ببلدية زليتن، أن عدد عناوين الكتاب المدرسي التي وصلت للمخازن بالنسبة للتعليم الأساسي هي 99 عنوان من أصل 109 عنوان، إضافة إلى حوالى 102 كتاب موجود يتم توزيعهن مع الكتب، بنسبة عالية، مؤكدا في حديثه وجود الخطاط والسبورة في المخازن بالعدد المطلوب.

ولفت هلاش، أنه تم تأثيث حوالى 8 مدارس من المدارس الجاهزة، التي تم الانتهاء من بنائها تجهيزا كاملا بالتعاون مع البلدية.

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