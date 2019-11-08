باشاغا يلتقي السفيرة الفرنسية لدى ليبيا في تونس

التقى وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، بالسفيرة الفرنسية لدى ليبيا، بمقر السفارة بالعاصمة التونسية، وبحضور عدد من المسؤولين بوزارتي الداخلية والفرنسية.

وناقش اللقاء التعاون المشترك بين وزارة الداخلية والداخلية الفرنسية، وتحديدا في مجال السلامة الوطنية، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة السلامة الوطنية ووزارة الداخلية الفرنسية، في مجال التدريب على الإطفاء والسلامة المدنية، والإنقاذ، وعدد من المجالات الأمنية الأخرى.

وافتتح الملتقي الفرنسي الليبي في مجال الدفاع المدني، بحضور العديد من الشركات الفرنسية العالمية المختصة في مجال إصدار الجوازات والبطاقات الشخصية، والطائرات والدفاع المدني والمستشفيات الميدانية.

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