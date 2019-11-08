برلماني إيطالي: الحكومة عاجزة إزاء تعليق مذكرة التفاهم مع ليبيا

انتقد برلماني إيطالي عجز حكومة بلاده إزاء عدم الاستمرار في العمل بمذكرة التفاهم مع ليبيا حول المهاجرين.

وأضاف عضو مجلس النواب من حزب اليسار الإيطالي نيكولا فراتوياني في تصريحات إذاعية الخميس، أنه في مجال المذكرة مع ليبيا، “وعلى هذا المستوى من وقف العمل بها الذي تقترحه الحكومة، تُظهر أنها عاجزة بالكامل”.

وأردف “ما زلنا ضحايا التصريحات السالفينية (في إشارة إلى وزير الداخلية السابق وزعيم حزب الرابطة)، التي تركز بالكامل على الحد من تدفقات الهجرة وتجاهل ما يحدث في ليبيا”، وهو “بمثابة جحيم حقيقي”.

وخلص فراتوياني إلى القول إن “أوروبا لكي تكون جديرة بهذا الاسم، لا يمكنها عدم التعامل مع هذا الواقع”، في إشارة إلى الأوضاع بمراكز الإيواء الليبية.

وكانت وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي، قد أكدت في إحاطة برلمانية الأربعاء حول مذكرة التفاهم مع ليبيا بشأن المهاجرين، أن بلادها تسعى “لإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا تدريجياً بغية التوصل إلى مراكز تديرها الوكالات التابعة للأمم المتحدة”.

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