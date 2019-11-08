قائد عسكري بارز: رصدنا كل محاولات الوفاق لنصب أنظمة الدفاع الجوي

أعلن قائد عسكري بارز في الجيش الوطني، إن مدفعية الجيش استهدفت يوم أمس الخميس، بمنطقة الكريمية، مخازن أسلحة وذخائر للمجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، إضافة لتدمير تحصينات المسلحين، لمناطق أخرى تتمركز فيها المجموعات المسلحة.

وأوضح القائد العسكري الذي رفض الكشف عن هويته في تصريح لصحيفة “الاتحاد”، أن الاستخبارات العسكرية رصدت نصب أنظمة الدفاع الجوي في عدد من مناطق طرابلس.

ولفت القائد العسكري في الجيش الوطني، إن عمليات الرصد، تم تحديد مواقعها وضربها، عبر الضربات المكثفة التي نفّذها سلاح الجو، في الأيام الماضية، مؤكدا أن الجيش أفشل كل المحاولات التي تعمل عليها المجموعات المسلحة، لنصب أنظمة الدفاع الجوي.

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