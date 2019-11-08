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اليعقوبي: مقر صحيفة البلاد تعرض للاعتداء وللتدمير

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد رئيس تحرير صحيفة البلاد في مدينة بني وليد، الناير اليعقوبي، أن مقرّ الصحيفة تعرض للهجوم وتدمير ممتلكاته.

وأشار اليعقوبي عبر صفحته على الفيسبوك، إلى أن ما حدث لمقر الصحيفة، يعتبر جزءا من ضريبة العمل والاجتهاد، الذي تنتهجه “البلاد” في دعوتها للمصالحة والتسامح ولمّ الشمل.

وأوضح رئيس تحرير صحيفة البلاد، أنه تلقّى اتصالات من شخصيات مسؤولة ومؤسسات صحفية ومنظمات أهلية وقنوات وزملاء من مختلف المدن وعامة المواطنين، تعلن تضامنها مع أسرة تحرير صحيفة أخبار البلاد على خلفية حادث الاعتداء على مقر الصحيفة.

وأثارت حادثة الاعتداء على مقرّ صحيفة البلاد، غضب الكثير من الكُتّاب والصحفيين والمهتمين، لما تُمثله الحادثة، من اعتداء على الصحافة الليبية بشكل عام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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