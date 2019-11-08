عدل الوفاق تستعد تفعيل منظومة المرتبات في سبها

أعلنت وزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق، اختتام الدورة التدريبية المختصة في تجهيز منظومة التشغيل وأعداد المرتبات الوظيفية وإجراءات التسويات المالية والحسابات الختامية بفرع وزارة في مدينة سبها.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن هذا المسعى يهدف إلى تفعيل العمل الإداري والمالي وتذليل الإشكالات والمعوقات التي تواجه فرع وزارة العدل سبها وحتى يكون لبنة في مشروع تطوير الخدمات القضائية والعدلية بالمنطقة الجنوبية.

من جهته أكد مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة العدل عبد العاطي مراد، أن فرع وزارة العدل سبها سيقوم باستلام منظومة المرتبات الوظيفية قبل نهاية العام الحالي 2019، وذلك للبدء بالعمل بها عن طريق مكتب الخدمات المالية سبها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا