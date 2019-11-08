مفوضية اللاجئين ترحب بإطلاق 100 مهاجر من مركز إيواء بطرابلس

رحبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بإطلاق أكثر من 100 مهاجر غير شرعيين من مركز إيواء في العاصمة طرابلس، يوم الثلاثاء الماضي.

وأشارت إلى أن هؤلاء اللاجئين كانوا موجودين في مركز إيواء طريق السكة بالعاصمة طرابلس، حسب وكالة الأنباء الصينية «شينخوا».

ولفتت المفوضية إلى أنها تقدم الرعاية الطبية والمساعدات العينية، وأيضا المأوى للاجئين، منوهة بأن الوضع غير المستقر في ليبيا، ليس ملائما لآلاف المهاجرين الأفارقة، الذين يحاولون العبور من سواحلها إلى أوروبا.

وسبق أن أكدت المفوضية رفضها إعادة اللاجئين المعترضين في المياه الدولية إلى ليبيا، معتبرة أن الأوضاع في البلاد لا تسمح بعودتهم.

ودعت في بيان نهاية سبتمبر الماضي، إيطاليا لتكون مثالًا في مجال إجلاء المهاجرين من ليبيا، مضيفة: «يجب على أوروبا أن تبقي باب اللجوء مفتوحًا، ليتسنى لمن يصل إليها بطريقة غير قانونية التقدم بطلب للحصول على اللجوء».

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