مدير أمن طرابلس في جولة تفقدية لمراكز الشرطة

قام مدير أمن طرابلس أسامة عويدان، مساء أمس الخميس، بجولة تفقدية رفقة مجموعة من الضباط لعدد من مراكز الشرطة بالعاصمة طرابلس، ووحدة مرور طرابلس المركز.

وشدد عويدان، خلال جولته على ضرورة الضبط والربط، ورفع أقصي درجات الاستعداد واليقظة ورفع الحس الأمني ومعاملة المواطنين معاملة حسنة لإظهار الصورة المثلى لرجال الامن والشرطة.

وأوضح المكتب الإعلامي لمديرية أمن طرابلس، أن الجولة تأتي للوقوف على سير العمل الأمني داخل هذه المراكز والجهود التي يبذلها رجال الشرطة في الحفاظ على الامن والاستقرار داخل العاصمة والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة والسهر على راحة المواطنين.

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