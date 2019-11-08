الليبية للاستثمار تواصل استعداداتها لتنفيذ استراتيجيتها الجديدة

التقى وفد من مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة علي محمود رئيس مجلس الإدارة، خلال اليومين الماضيين، بالعاصمة البحرينية المنامه مع محافظ مصرف البحرين المركزي سعيد المعراج، لبحث أوجه الدعم الفني والاستشاري.

كما قام وفد المؤسسة الليبية للاستثمار، بزيارة إلى معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية الموكل له خطة تدريب وتأهيل موظفي المؤسسة ليكون كل العاملين بالمؤسسة على جاهزية تامة لمواكبة تنفيذ الاستراتيجية الجديدة المعتمدة، حيث تم خلال الزيارة الاجتماع مع المدير التنفيذي للمعهد أحمد الشيخ، وذلك لمتابعة سير تنفيذ الخطة التدريبية، وكذلك التقي الوفد بالمتدربين الموفدين من المؤسسة للاطمئنان على مدى تفاعلهم مع الخطة.

وخلال الزيارة تم عقد اجتماعا فنيًا جمع كلاً من فريق المؤسسة ومستشاري شركة ديلويت، نوقش فيه آليات العمل المطلوبة لاستحقاقات تنفيذ استراتيجية المؤسسة.

الجدير بالذكر، أن المؤسسة الليبية للاستثمار تعمل منذ أشهر على تنفيذ استراتيجية للحوكمة والامتثال للمعايير الدولية للصناديق السيادية وحماية أصول المؤسسة بوصفها صندوق للأجيال القادمة، وذلك بالشراكة مع المؤسسات والشركات الدولية الرائدة.

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