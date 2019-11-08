راس لانوف تبحث سبل استجلاب عمالة أوكرانية

التقى رئيس مجلس إدارة شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز شعبان يوسف، مع السفير الأوكراني لدى ليبيا ميكولا ناهورني، لمناقشة إمكانية تسريع منح تأشيرة الدخول إلى دولة أوكرانيا لفريق عمل الشركة المشكل بخصوص زيارة ودراسة الساحات التدريبية في أوروبا الشرقية، وماهي الإمكانيات التدريبية المتوفرة والمتاحة هناك.

وتم خلال اللقاء، مناقشة أهمية التعاون في تسهيل إجراءات استجلاب عمالة أوكرانية فنية متخصصة في مناشط الشركة المختلفة، وذلك استعدادا لتنفيذ المستهدف من الخطط التدريبية الخارجية، وللبحث عن ساحات تدريبية جديدة تغطي الاحتياج الفني المطلوب، وتتوفر فيها كل المتطلبات التي تضمن تنفيذ الخطة بشكل جيد.

من جهته أبدى السفير الأوكراني، استعداده التام لتسهيل كافة الاجراءات المتعلقة بالخصوص، كما عبر عن ترحيبه الكبير وسعادته بشأن هذا النوع من التعاون.

وفي ختام اللقاء قدم رئيس مجلس إدارة شركة راس لانوف، درع للسفير الأوكراني لما أبداه من تعاون كبير مع إدارة الشركة.

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