تعرف على حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس منذ اندلاعها

كشف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد حمزة، عن حصيلة ضحايا الاشتباكات الدائرة بمحيط العاصمة طرابلس.

وقال حمزة، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “حصيلة ضحايا الاشتباكات الدائرة بمحيط العاصمة طرابلس (منذ بدايتها حتى الآن) بناءا على مصادر طبية بـ (مستشفى غريان العام -المستشفى الميداني قصر بن غشير -مشفى السبيعة -مشفى مصراته العام -مشفى الزهراء -مشفى ترهونه العام -مشفى شارع الزاوية -المشفى الميداني طريق المطار -مشفى أبو سليم -مستشفى الخضراء -المشفى الميداني تاجوراء) بلغت 2431 قتيلا، من بينهم 192مدني (منهم 22عنصرا طبيا و36سيدة و38طفلا) 7585 جريحا حالتهم تتراوح بين البسيطة والمتوسطة”.

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