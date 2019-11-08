“الوحدة” يُعلن توفر السيولة بفرع بنغازي

أعلنت الإدارة العامة لمصرف الوحدة، الخميس، أن السيولة النقدية متوفرة في فروعها بمدينة بنغازي ومحيطها وأن كل عملائها يمكنهم إجراء عمليات السحب اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وأوضحت إدارة المصرف في بيان على الصفحة الرسمية بموقع “فيسبوك” أن سقف السحب المتاح لكافة العملاء يقدر بألف دينار للفرد.

ويشهد القطاع المصرفي في ليبيا انفراجة محدودة فيما يخص السيولة النقدية نتيجة إيداعات المواطنين للأموال مقابل حصولهم على النقد الأجنبي ومخصصات أرباب الأسر الأمر الذي ساهم في رفع سقوف السحب في فروع مصرف الوحدة بقيم مختلفة.

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