الزائدي: الإرهاب في ليبيا خسر معركته على الأرض

رأى أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزائدي، أن الإرهاب في ليبيا خسر معركته على الأرض ويحاول تعويضها بحرب إعلامية.

وقال الزائدي، في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، “الإرهاب في ليبيا يخسرون الحرب على الأرض يحاولون التعويض بحرب اعلامية تعتمد التزوير والكذب على صفحات التواصل الاجتماعي! ينشرون في صفحات مزورة تنسب لي اكاذيب، ويستخدمون عملائهم لنشر مقالات لتحويل وجهة الصراع ونشر فتنة داخلية بين القوى الوطنية. كل ذلك لن يثنينا على دعمنا للجيش”، بحسب تعبيره.

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