تحذير أوروبي من تمويل مبادرات فردية بشأن الهجرة

حذر الاتحاد الأوروبي من الانخراط بتمويل مبادرات فردية بين الدول الأعضاء فيه وأطراف خارجية بشأن الهجرة غير النظامية.

وأشارت صحف أوروبية نقلا عن مصادر إلى أن هذا الموقف يأتي في إطار تعاطي بروكسل مع دعوات صدرت عن مسؤولين إيطاليين يريدون دعم الاتحاد في تمويل ممر إنساني إضافي بين ليبيا وأوروبا.

وتأتي المطالب الإيطالية بنيّة تعديل مذكرة التفاهم الموقعة بين روما وطرابلس بشأن الهجرة، إلا أن الاتحاد الأوروبي رأى أن المذكرة “أمرا ثنائيا ليس لديه أي تعليق عليه”، بحسب متحدث باسمه.

وبحسب تصريحات مسؤولين أوروبيين، فإن بروكسل لا ترى حاجة للمضي في إقامة ممر إنساني إضافي كونها تعمل منذ زمن على المُساعدة في إجلاء اللاجئين والمهاجرين المعرضين للخطر في ليبيا.

يُشار إلى أن المفوضية الأوروبية سبق وأن دعت الدول الأعضاء بتخصيص أماكن إضافية لاستيعاب من يجب إعادة توطينهم دون الحصول على ردود مرضية.

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