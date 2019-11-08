بوزعكوك: نطالب مجلس الأمن بتقديم حفتر لمحكمة الجنايات الدولية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المنقطع علي أبوزعكوك القيادي في التنظيم العالمي لجماعة الاخوان المسلمين إن ليبيا بحاجة لدولة مدنية وليس عسكرة الدولة، لافتاً إلى أنه بالرغم من كل انتقاداته للعهد الملكي يبقى أفضل العهود التي مرت على ليبيا مقارنة بما وصفه بـ”الإبتلاء والإنقلاب” الذي أصاب البلاد في سبتمبر 1969.

بوزعكوك إعتبر خلال إستضافته عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد أن النائبة سهام سرقيوة تعرضت هي وعائلتها للضرب لأنها لم توافق على مايجري بطرابلس وتحدثت عن أحقية الإخوان المسلمين بما يفعلوه، متهماً القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بتسبب الخراب والدمار لمدينة بنغازي وتهجير أهلها حسب زعمه.

وتابع قائلأً:” هذا جزء من العمليات الإجرامية التي يرتكبها حفتر هو وأعوانه يجب أن يقدموا للمحاكمة ويردوا لأنه أصبح صائل بقوة الانتهاكات جزء من منظومة انتهاكات حرية وكرامة الإنسان في المنطقة التي يتحكم فيها حفتر لا وجود لها سواء رجل أو امرأه، قتل المواطينين بالشوارع ونقلها لمحمود الورفلي عبارة عن عملية ترتيب سينمائي وإجرام لا مثيل له في العالم”.

كما إدعى أن المشير حفتر يحاول إعادة صياغة تجربة النظام المصري كما يسعى للتواجد في برقة لكن هذا الأمر لن يقبله أحد وفقاً لقوله ، مطالباً النشطاء بضرورة رفع أصواتهم لتقديم هؤلاء للمحاكم الدولية لأن القضاء الليبي ليس لديه القدرة على محاكمتهم.

واختتم حديثه قائلاً :” الثورة لم تقوم بالقضاء على العديد من زبانية النظام السابق الذي حكم عليهم القضاء ومن يرتعون في المنطقة الشرقية جميعاً سنجمع قضاياهم ولن يفلتوا من العقاب، نحن من خاطب منظمة العفو منذ اختطاف سرقيوة وغيرها من المنظمات وأوضحنا ما يجري من إنتهاك لحرمة البرلمان وصوت الشعب، ما قاموا به يعد عملية إجرامية كاملة التوصيف لذلك نطالب مجلس الأمن بتقديم حفتر للمحكمة الدولية”.

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