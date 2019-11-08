السراج يجتمع بأعضاء الرئاسي لبحث سير العمليات العسكرية في محاور القتال جنوب طرابلس

ليبيا – عقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الخميس إجتماعاً مع أعضاء المجلس “أحمد معيتيق، عبد السلام كاجمان، محمد عماري ، أحمد حمزة”.

السراج إستعرض بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق نتائج جولته الخارجية خلال الفترة الماضية ومشاركته في مؤتمري أفريقيا – روسيا وعدم الانحياز وما أجراه من لقاءات على هامش القمتين.

وتناول الاجتماع الوضع العام في البلاد حيث عرض رئيس المجلس الرئاسي ملخصاً لسير العمليات العسكرية في مختلف الجبهات والمحاور.

كما تم بحث ملف النازحين من مناطق القتال والإجراءات المتخذة من قبل اللجنة العليا لشؤون النازحين لتأمين احتياجاتهم وملف الخدمات العامة وضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وعلى صعيد آخر، جرى خلال الاجتماع تقييم للموقفين الإقليمي والدولي تجاه الازمة الليبية والمساعي المبذولة للوصول إلى تسوية سياسية من خلال مؤتمر برلين الذي تستعد العاصمة الألمانية لاستضافته والتحرك السياسي والدبلوماسي المطلوب في هذه المرحلة على ضوء تلك المواقف.