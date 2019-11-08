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المحجوب: القوات المسلحة تقوم بما عجزت عنه حكومة الوفاق وهو القضاء على الميليشيات في طرابلس

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي والمركز الإعلامي لعمليات الجيش العميد خالد المحجوب على أن المعركة الدائرة الآن في صلاح الدين هي آخر ما تبقى للمليشيات في محاولة يائسة لوقف زحف قوات الجيش على مناطق تقاطع شوارع السويحلي وطريق النهر الصناعي.

المحجوب أشار في تصريح لموقع “العين الإخبارية” إلى أن الجيش يقوم بما عجزت عنه حكومة الوفاق التي وصفها بـ”غير الشرعية” في طرابلس وهو القضاء على المليشيات باعتباره خط أساس العمل العسكري لقوات الجيش وهو ما عجزت حكومة “الصخيرات” عن أن تنجزه.

مدير إدارة التوجيه المعنوي إختتم حديثه بالقول:”إن حكومة الوفاق غير الدستورية أصبحت تحت سلطة المليشيات وسيطرتها وهم من يعرقل الاستقرار والأمن كما يعملون على التهريب بأنواعه ومنع المؤسسات من العمل، وفق الغرض الذي أنشئت من أجله”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • …كل عام وانتم بخير .فى ذكرى مولد المصطفى على الجيش الوطنى ان يقتل الخوان خوارج العصر كما فى حديث علي رضي الله عنه، وفيه وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((سيخرج قوم في آخر الزمان، حداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة))

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