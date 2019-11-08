غريبة: إتفقنا مع الجانب التونسي على فتح 5 منافذ للمواطنين في معبر رأس اجدير

ليبيا – قال مدير مصلحة شؤون الجوازات والجنسية جمعة غريبة إنهم اتفقوا مع الجانب التونسي على فتح خمسة منافذ للمواطنين وثلاثة منافذ لتسجيل السيارات.

غريبة أكد في تصريح خاص لقناة “ليبيا الأحرار” أمس الخميس وجود بعض الأمور العالقة لم يتم الاتفاق عليها بشكل نهائي بين ليبيا وتونس تتمثل في الاشتباه في بعض المواطنين الليبيين المغادرين للأراضي التونسية.

وأشار غريبة إلى وجود تجاوب من الجانب التونسي في معبر رأس جدير،داعيا إياهم إلى الاستمرار في العمل بهذه الكيفية والروح التي تدل على أن مسؤولي الدولتين يسعون لتقديم التسهيلات لمواطنيهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية