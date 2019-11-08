قصف جوي على قوات الوفاق في عدة مناطق

أخبار ليبيا24

قصف الجيش الوطني بشكل مكثف اليوم الجمعة مواقعا لقوات الوفاق في عدد من المناطق، حيث قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إن سلاح الجو شن ضربات جوية مكثفة على عدد من تمركزات الوفاق في كل من الزطارنة وغوط الرمان وتاجوراء والسواني.

وكان سلاح الجو قد قصف يوم الخميس مخزنًا للأسلحة والذخيرة في منطقة الكريمية بضواحي طرابلس. وأظهرت تسجيلات التقطها شهود عيان تصاعد دخان أسود مصحوبًا بأصوات انفجارات جراء استهداف المخزن الواقع بجوار السوق الاستثماري.

ويواصل الجيش الوطني شن ضرباته الجوية والبرية على مواقع لقوات الوفاق في مختلف المحاور تستخدم كمخازن للذخيرة والأسلحة والآليات.

وكرر الجيش أكثر مرة في أنه لن يتوانى عن استهداف أي أهداف أو تحركات مشبوهة تهدد أمن وسلامة قواته، مشيرًا إلى أن كل الضربات تنفذ بناء على ورود معلومات استخباراتية من داخل مواقع قوات الوفاق.

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