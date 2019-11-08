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خارجية الوفاق مخترقة..محمود الورفلي يتهم موظفي الخارجية بإرسال معلومات لحفتر وأبوظبي

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

اتهم عضو المؤتمر الوطني العام عن حزب العدالة والبناء المنتهية ولايته محمود الورفلي بعض الموظفين في السفارات بتوصيل المعلومات للمسؤولين في الدول المتواجدين فيها.

وأضاف الورفلي خلال مداخلة له على قناة التناصح التابعة لدار إفتاء طرابلس برئاسة الصادق الغرياني أن هؤلاء الموظفين يبلغون المسؤولين بأن حكومة الوفاق لايعول عليها وهي مرتعشة ومرفوضة وأن هناك خلاف بين مجلس الدولة وقادة الأحزاب والقادة الميدانيين مع فايز السراج.

وتابع عضو المؤتمر أن السراج لديه علم بهذا الكلام وهذه المعركة لابد أن تؤخذ بجدية، قائلا :”إن وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة لا أعرفه ولا أريده أن يعرفني لكن الخارجية مخترقة”.

ويقول أيضا :”موظفين من أعلى المناصب في وزارة خارجية الوفاق من إحدى السفارات في أوروبا يتواصلون مع وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج ويعطونه المعلومات”.

وأفاد الورفلي :”الرسالة التي تطبع يتم تصويرها وإرسالها إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر وإلى العاصمة الإماراتية أبوظبي”.

وأكد أنه لايمكن حسم المعركة بهذا الأداء السياسي والمجتمعي والإعلامي الآن، ويجب على القيادة السياسية أن تأخذ الأمر بجدية وليكن في معلوم الجميع أننا لانملك غرفة عمليات إعلامية ولا غرفة عمليات سياسية الأمر الذي لن يؤدي إلى حسم المعركة.

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  • ….انظر للمرآة يا محموء ستجد رأس حمار غبى شكلك كريه ومنفر وتفكيرك متخلف فأمر طبيعى ععلى اى مواطن ليبى فى الداخل والخارج ان يتعاون مع الجيش الوطنى والخكومة التى نالت ثقة مجلس النواب اما الشواذ امثالكم فهم خونة للوطن وعملاء لقوى خارجية تريد احتلال ليبيا ولن يستطيع الخونة والمجرمين ان يقفوا امام طوفان الكرامة فالنتيجة الحتمية هى هلاكهم فهم متنطعون مثلك ووعدهم رسولنا الكريم بالهلاك وهو مانراه باعيننا خليك انت فى احضان الداعرات بالخارج لو عندك ذرة رجولة انزل لمحاور القتال وشارك فى القتال وانت ترى باس جنود الجيش الوطنى الشديد ووقتها ستعود فى تابوت بعد ان تتعشم رأسك الغبية جدا

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