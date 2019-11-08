الثني يترأس الإجتماع التمهيدي للجنة إعادة الإستقرار لمدينة درنة

ليبيا – ترأس رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الخميس الاجتماع التمهيدي للجنة إعادة الاستقرار لمدينة درنة بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري ورئيس المجلس التسييري لبلدية درنة عبدالمنعم الغيثي.

الاجتماع خلص بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة إلى الاتفاق على إعداد الكشوفات بكافة المختنقات التي تعاني منها بلدية درنة والمشاريع المستهدف إقامتها في البلدية باستثناء المشاريع القائمة بها الحكومة عبر وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها بقيمة 18 مليون دينار.

كما تم الاتفاق على إعداد كشوفات المشاريع والمختنقات من قبل رئيس المجلس التسييري للبلدية على أن تعتمد الميزانية التقديرية للجنة الاجتماع القادم بالإضافة إلى تحديد جداول زمنية لتنفيذ هذه المشاريع حيث لا تتعدى مدة تنفيذ هذه المشاريع سنتان.

وأشارت الحكومة المؤقتة إلى أن تشكيل اللجنة يأتي لحل مختنقات البلدية التي تعرضت لدمار على أيدي الجماعات الإرهابية قبل دحرها من قبل القوات المسلحة.

هذا وحضر الإجتماع التمهيدي للجنة المكلف بالملف المالي لها طارق فرج الورفلي ورئيس لجنة الإشراف والمتابعة للجنة الاستقرار علي الأوجلي إضافة إلى مدير المكتب الخاص لرئيس الحكومة ورئيس ديوان مجلس الوزراء المكلف الطاهر محمد.