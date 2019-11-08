مديرية أمن طرابلس تطالب برفع أقصى درجات الإستعداد الأمني

ليبيا – أكد مدير أمن طرابلس التابعة لداخلية الوفاق العميد اسامة عويدان على ضرورة الضبط والربط ورفع أقصى درجات الاستعداد واليقظة ورفع الحس الأمني ومعاملة المواطنين معاملة حسنة .

وزارة الداخلية بحكومة الوفاق نوّهت إلى أن مطالبة العميد عويدان برفع أقصى درجات الإستعداد الأمني جاءت خلال جولة تفقدية قام بها أمس الخميس رفقة عدد من الضباط لعدد من مراكز الشرطة بالعاصمة طرابلس ووحدة مرور طرابلس المركز .

وأِشارت داخلية الوفاق إلى أن هذه الجولة التفقدية تأتي للوقوف على سير العمل الأمني داخل هذه المراكز والجهود التي يبذلها رجال الشرطة في الحفاظ على الأمن والإستقرار داخل العاصمة والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة والسهر على راحة المواطنين.

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